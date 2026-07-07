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أكدت أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها

المملكة تدين بأشد العبارات استهداف إيران للناقلتين السعودية “وديان” والقطرية “الركيات”

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
المملكة تدين بأشد العبارات استهداف إيران للناقلتين السعودية “وديان” والقطرية “الركيات”
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)، وتأكيدها أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، وتشدد على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وتؤكد تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة”.

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