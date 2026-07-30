وزارة النقل وأكاديمية “واس” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير رأس المال البشري الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تُجري أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن المملكة تدين وتستنكر الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط بمصر دراسة دولية تحذّر من انتشار الأنواع البحرية الغازية بسبب تعطل السفن بمضيق هرمز ارتفاع حالات الوفاة جراء الانهيار الجبلي في الصين إلى 51 شخصًا الهيئة الملكية بينبع تطلق برامج صيفية متنوعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس “فلكية جدة” تنفي شائعة كسوف 12 أغسطس انطلاق طواف الباحة للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 130 دراجًا الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية.
وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.