المملكة تدين وتستنكر الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط بمصر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية.

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.