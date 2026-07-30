المملكة تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الاتحاد السعودي لكرة القدم حقوق استضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لثلاث نسخ متتالية، 2026 – 2027، 2027 – 2028، و2028 – 2029.

وتأتي ثقة الاتحاد الآسيوي بمنح السعودية الاستضافة بعد النجاحات التنظيمية التي حققتها المملكة في استضافة النسختين الماضيتين من الأدوار النهائية للبطولة، إلى جانب سجلها في تنظيم واستضافة العديد من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، بما يعكس الإمكانات التنظيمية والتشغيلية المتقدمة التي تتمتع بها المملكة، ويعزز مكانتها وجهةً رائدة لاستضافة أبرز المنافسات الرياضية على المستويين القاري والدولي.