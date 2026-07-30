بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند 3.75% المملكة تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال الجامعة العربية تدين استهداف سفينتين بدمياط وتحذر من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة ضبط مقيمين مخالفين لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة إطلاق مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة بالقصيم الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالفَيْن لتهريبهما 109,950 قرصًا ممنوعًا أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م² هيئة الطرق: 5 مسارات رئيسة بين الرياض وجازان تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الاتحاد السعودي لكرة القدم حقوق استضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لثلاث نسخ متتالية، 2026 – 2027، 2027 – 2028، و2028 – 2029.
وتأتي ثقة الاتحاد الآسيوي بمنح السعودية الاستضافة بعد النجاحات التنظيمية التي حققتها المملكة في استضافة النسختين الماضيتين من الأدوار النهائية للبطولة، إلى جانب سجلها في تنظيم واستضافة العديد من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، بما يعكس الإمكانات التنظيمية والتشغيلية المتقدمة التي تتمتع بها المملكة، ويعزز مكانتها وجهةً رائدة لاستضافة أبرز المنافسات الرياضية على المستويين القاري والدولي.