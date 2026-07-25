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المملكة تسجل 216 ميجابت في سرعة الإنترنت المتنقل وتواصل ترسيخ مكانتها بين الأعلى عالميًا

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٠ مساءً
المملكة تسجل 216 ميجابت في سرعة الإنترنت المتنقل وتواصل ترسيخ مكانتها بين الأعلى عالميًا
المواطن - واس

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واصلت سرعات الإنترنت في المملكة العربية السعودية تحقيق مستويات متقدمة، مدعومةً بتطور البنية التحتية الرقمية، إذ كشف تقرير “إنترنت السعودية 2025” في نسخته الخامسة، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن ارتفاع وسيط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل إلى 216 ميجابت في الثانية مقارنة بـ203 ميجابت في الثانية في العام السابق، لتصنف المملكة ضمن أعلى خمس دول في مجموعة العشرين في هذا المؤشر.
وأوضح التقرير أن معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد بلغ 53 جيجابايت شهريًا، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس النمو المتواصل في استخدام الخدمات الرقمية وتطبيقاتها, مبينًا أن وسيط سرعة التحميل عبر شبكة الجيل الخامس (5G) بلغ 320 ميجابت في الثانية، فيما سجل وسيط زمن الاستجابة للإنترنت المتنقل 24 ملي ثانية.
وفي قطاع الإنترنت الثابت، ارتفع وسيط سرعة التحميل إلى 151 ميجابت في الثانية مقارنة بـ120.4 ميجابت في الثانية في العام السابق، فيما بلغ وسيط سرعة الرفع 73 ميجابت في الثانية، وسجل وسيط زمن الاستجابة 8 ملي ثوانٍ، وذلك وفق تحليل بيانات شركة “Ookla”.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حركة بيانات الإنترنت في المملكة بلغ 69 مليون تيرابايت، توزعت بنسبة 56% لحركة البيانات المحلية و44% لحركة البيانات الدولية، في حين تقاسمت شبكتا الإنترنت المتنقل والثابت إجمالي حركة البيانات بالتساوي بنسبة 50% لكل منهما.
وتصدرت منطقة الرياض حجم حركة بيانات الإنترنت بنسبة 30.6%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 20.5%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16.8%.
ولفت التقرير النظر إلى أن نسبة تفعيل الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) لدى المستخدمين بلغت 67%، فيما وصل عدد الشبكات السعودية على الإنترنت (ASN) إلى نحو 200 شبكة، بما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في الخدمات الرقمية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصدر المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، متقدمة على 159 اقتصادًا عالميًا، بما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية وجاهزيتها لدعم التحول الرقمي والنمو المستدام.

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