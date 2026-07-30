المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بما فيها استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين.

وجددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وتتقدم المملكة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.