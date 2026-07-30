وزارة النقل وأكاديمية “واس” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير رأس المال البشري الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تُجري أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن المملكة تدين وتستنكر الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط بمصر دراسة دولية تحذّر من انتشار الأنواع البحرية الغازية بسبب تعطل السفن بمضيق هرمز ارتفاع حالات الوفاة جراء الانهيار الجبلي في الصين إلى 51 شخصًا الهيئة الملكية بينبع تطلق برامج صيفية متنوعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس “فلكية جدة” تنفي شائعة كسوف 12 أغسطس انطلاق طواف الباحة للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 130 دراجًا الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بما فيها استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين.
وجددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.
وتتقدم المملكة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.