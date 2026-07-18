المنافذ الجمركية تسجل 1131 حالة ضبط خلال أسبوع الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف منشآت حيوية أوامر إجلاء للسكان بسبب العواصف والأمطار في بولندا وزارة الحج والعمرة: ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5% الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد القتل تعزيرًا لأحد الجناة في تبوك لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة ضبط 15836 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1131 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 118 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 402 من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2478 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 25 صنفًا لمبالغ مالية، و9 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت “زاتكا” في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.