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المنتخب الأمريكي يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم بفوزه على البوسنة والهرسك

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ صباحاً
المنتخب الأمريكي يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم بفوزه على البوسنة والهرسك
المواطن - واس

تأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سان فرانسيسكو ضمن منافسات دور الـ32.
وافتتح فولارين بالوجون التسجيل للمنتخب الأمريكي، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة الـ64 إثر تدخل على أحد لاعبي البوسنة والهرسك، وذلك بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو.
ورغم النقص العددي، تمكن المنتخب الأمريكي من تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ أحرزه مالك تيلمان في الدقيقة 82.
وكثّف منتخب البوسنة والهرسك محاولاته لتقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية من المباراة، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، لتنتهي المواجهة بفوز الولايات المتحدة وتأهلها إلى دور الـ16.

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