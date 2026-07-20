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المنتخب الإسباني يفوز على الأرجنتيني ويتوج بطلًا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
المنتخب الإسباني يفوز على الأرجنتيني ويتوج بطلًا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه
المواطن - فريق التحرير

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توّج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون مقابل بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ليضيف للقبه الأول منذ مونديال جنوب أفريقيا 2010.
وسجل البديل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (106) من الشوط الإضافي الثاني، بعدما فرض المنتخب الإسباني أفضليته في الاستحواذ وصناعة الفرص طوال اللقاء، قبل أن ينجح في فك صمود المنتخب الأرجنتيني، الذي أكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين إثر طرد إنزو فرنانديز.
وحضر المباراة النهائية عدد من كبار قادة العالم، يتقدمهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، كما شاركوا في مراسم تتويج البطل وتسليم الميداليات والكأس.
وذهبت أبرز الجوائز الفردية إلى لاعبي المنتخب الإسباني، إذ نال رودري جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، وحصل الحارس أوناي سيمون على القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بينما فاز المدافع الشاب باو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة؛ تأكيدًا لهيمنة إسبانيا على النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا.

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