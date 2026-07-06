المنتخب الإنجليزي يعبر المكسيك ويواجه النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب المكسيك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وفرض المنتخب الإنجليزي أفضليته خلال مجريات اللقاء، لينجح في حسم بطاقة العبور إلى الدور القادم بعد مواجهة قوية شهدت إثارة حتى الدقائق الأخيرة، رغم النقص العددي الذي أكمل به المباراة عقب طرد أحد لاعبيه في الشوط الثاني.

وتألق جود بيلينغهام بتسجيله هدفين للمنتخب الإنجليزي، وأضاف هاري كين الهدف الثالث من ركلة جزاء، وسجل هدفي المنتخب المكسيكي كل من جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز.

وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مع منتخب النرويج في الدور ربع النهائي، بعدما أطاح الأخير بمنتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في وقت سابق من منافسات دور الـ16.