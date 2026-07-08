المنظمة البحرية الدولية تدعو لحماية البحارة العالقين في مضيق هرمز

أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن ما يقرب من 6000 بحار لا يزالون عالقين على متن سفن غير قادرة على مغادرة الخليج بأمان، محذرةً في الوقت نفسه من أن الهجمات التي وقعت مؤخرًا ضد عدة سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، عرّضت البحارة الأبرياء لخطر جسيم.

ودعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان، الدول التي تحمل السفن أعلامها، وملاك السفن، ومشغليها، إلى ضمان سلامة وأمن الأطقم البحرية من المخاطر.