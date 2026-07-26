الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي تعزيز مجالات التعاون العسكرية والدفاعية الكويت توقع اتفاقا بـ16 مليار دولار لتأجير شبكة أنابيبها النفطية هطول أمطار الخير على منطقة الباحة الهيئة الملكية لمدينة الرياض: استمرار أعمال تطوير محور طريق الثمامة الأوسط بتنفيذ ثلاثة أنفاق وجسر المملكة تسجل 216 ميجابت في سرعة الإنترنت المتنقل وتواصل ترسيخ مكانتها بين الأعلى عالميًا الحكومة البريطانية تدعو فيفا إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير، وصدور ترخيصها الرسمي؛ لتكون جمعية أهلية متخصصة تُعنى بخدمة مرضى الكلى ودعمهم، والإسهام في تحسين جودة حياتهم وحياة أسرهم.
ويأتي إنشاء الجمعية في ظل ما يحظى به القطاع غير الربحي في منطقة عسير من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وتشجيعه للمبادرات النوعية التي تسهم في خدمة الإنسان وتعزز التكافل والمسؤولية المجتمعية.
ويتكون مجلس إدارة الجمعية من أحد عشر عضوًا، يضم نخبة من القيادات الوطنية، ورجال الأعمال، والأطباء المتخصصين، وأصحاب الخبرات الإدارية والمجتمعية، ويرأس المجلس معالي الدكتور سعد محمد مارق.
وأكد مجلس الإدارة أن الجمعية ستعمل وفق منهج مؤسسي وحوكمة فاعلة، وبالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لإطلاق برامج ومبادرات مستدامة تلبي احتياجات مرضى الكلى، داعيًا رجال الأعمال والمحسنين وأفراد المجتمع إلى دعم رسالتها الإنسانية والمشاركة في تحقيق أهدافها.