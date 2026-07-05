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الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا
المواطن - واس

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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم في الرياض، اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الكينية.
ومثَّل الوزارة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، فيما مثَّل الوزارة الكينية معالي وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.
وقد استضافت وزارة الخارجية بالرياض مراسم التوقيع، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير خارجية كينيا، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطبيق جميع التدابير اللازمة لضمان التوظيف الفعال للعمالة المنزلية من جمهورية كينيا للعمل بطريقة نظامية في المملكة، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تحديث إطار التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا في مجال توظيف العمالة المنزلية.

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