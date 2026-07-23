المياه: الانتهاء من تنفيذ الربط المائي في غران بخليص لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط بين خزان المياه بغران ومحطة تعبئة المياه (الأشياب) بمحافظة خليص، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية في منظومة توزيع المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الشركة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها التشغيلية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، عبر تنفيذ حلول سريعة ومستدامة تسهم في رفع مستوى الخدمة وموثوقية التوزيع المائي.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمّن تنفيذ خط مياه بطول يتجاوز 8 آلاف متر طولي، ليخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد في غران بمحافظة خليص، مبينةً أنه سيسهم في تقليص مدة تعبئة الخزان التشغيلي إلى أقل من 24 ساعة، بعد أن كانت تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام، بما يضمن ضخ المياه إلى الأحياء وفق احتياجات المستفيدين ودون انقطاعات، ويسهم في خفض الطلب على صهاريج المياه، بما يعزز موثوقية التوزيع المائي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.