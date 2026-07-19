وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً الشرع يعين عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات العامة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تستعرض تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة “المياه الوطنية” تكمل تنفيذ شبكات مياه في محافظة الشنان بمنطقة حائل السيطرة على حريق غابات في متنزه “موريتس” الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية إصابة رجل إطفاء وإجلاء 121 شخصًا إثر حريق في مستودعات تجارية بكوريا أنظار العالم تتجه إلى نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات من إيران
أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ شبكات مياه بمراكز تابعة لمحافظة الشنان بمنطقة حائل، الذي سيخدم مراكز المطرفية وقرية ريع تقريب التابعة للمحافظة.
وأكدت الشركة أن المشروع المُنفّذ يأتي لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي، وتحسين خدمات البنية التحتية، كما سيسهم في تحقيق الوفر المائي، وزيادة نسب التغطية في الأحياء غير المخدومة، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الموضوعة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، والسير بوتيرة متقدمة نحو تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات مياه بأطوال تتجاوز (21) كيلومترًا، وإيصال الخدمة لأكثر من (857) مستفيدًا، وتنفيذ (175) توصيلة.
وأشارت إلى البدء في استقبال طلبات العملاء من مراكز المطرفية وقرية ريع تقريب لإيصال الخدمة، وذلك عبر فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، وقنواتها الرقمية، مؤكدةً ضرورة إرفاق جميع المستندات وإدخال البيانات المطلوبة لاكتمال الطلب.