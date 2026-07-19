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“المياه الوطنية” تكمل تنفيذ شبكات مياه في محافظة الشنان بمنطقة حائل

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
“المياه الوطنية” تكمل تنفيذ شبكات مياه في محافظة الشنان بمنطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

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أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ شبكات مياه بمراكز تابعة لمحافظة الشنان بمنطقة حائل، الذي سيخدم مراكز المطرفية وقرية ريع تقريب التابعة للمحافظة.
وأكدت الشركة أن المشروع المُنفّذ يأتي لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي، وتحسين خدمات البنية التحتية، كما سيسهم في تحقيق الوفر المائي، وزيادة نسب التغطية في الأحياء غير المخدومة، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الموضوعة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، والسير بوتيرة متقدمة نحو تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات مياه بأطوال تتجاوز (21) كيلومترًا، وإيصال الخدمة لأكثر من (857) مستفيدًا، وتنفيذ (175) توصيلة.
وأشارت إلى البدء في استقبال طلبات العملاء من مراكز المطرفية وقرية ريع تقريب لإيصال الخدمة، وذلك عبر فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، وقنواتها الرقمية، مؤكدةً ضرورة إرفاق جميع المستندات وإدخال البيانات المطلوبة لاكتمال الطلب.

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