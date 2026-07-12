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المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٤ مساءً
المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من مشروع تنفيذ (5) خزانات مياه في غرب مدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه بالعاصمة الرياض، وبتكلفةٍ إجمالية تجاوزت (128) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنّ المشروع تضمّن تنفيذ خزان مياه بسعة (100) ألف مترٍ مكعّب، إلى جانب تنفيذ (4) خزانات بسعة (20) ألف مترٍ مكعّب لكل خزان، لتبلغ سعة الخزن الإجمالية (180) ألف مترٍ مكعّب، إضافةً إلى تنفيذ محطة ضخ بسعةٍ إجمالية تبلغ (125) ألف مترٍ مكعّبٍ يومياً.

وأشارت الشركة إلى أنّ المشروع يستهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة التوزيع اليومية في عددٍ من أحياء غرب مدينة الرياض.

وبينت الشركة مواصلتها تنفيذ مشاريع البنية التحتية بوتيرةٍ متسارعةٍ لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة النمو العمراني والطلب المتزايد على المياه في العاصمةِ الرياض، دعماً للأمن المائي.

وأكدت المياه الوطنية على أنّ هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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