النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة

أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة، وذلك ضمن حزمة من القرارات التطويرية والتحولية التي تشهدها النيابة العامة.

وأعرب رؤساء النيابات العامة المكلفون عن شكرهم وتقديرهم لمعالي النائب العام على هذه الثقة، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهود للقيام بالمهام الموكلة إليهم، والإسهام في تعزيز كفاءة العمل النيابي وتحقيق مستهدفاته.

ويأتي هذا القرار تعزيزًا لمنظومة العمل النيابي من خلال تمكين كفاءات مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية واستشراف المستقبل، بما يسهم في رفع جودة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز القضايا، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للجهات القضائية في المملكة.