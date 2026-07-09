النائب العام يلتقي المستفيدين ويوجّه بسرعة دراسة الطلبات وإنجازها باحثون صينيون يطورون تكنولوجيا لإنتاج الفحم الحيوي من النفايات الزراعية أمانة الرياض تصدر الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري بمدينة الرياض سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (25) ألف وجبة غذائية عسير سيدة الضباب.. رحلة صيفية عبر الطرق إلى قلب الجبال والوديان ولي العهد ورئيس وزراء كندا يشهدان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم الثنائية البرلمان الأوروبي يُصادق على تمديد مراقبة المحادثات لكشف الاستغلال الجنسي للأطفال مطار أبها الدولي يحصد المركز الأول عالميًا في فئته ضمن التزام مواعيد الرحلات وزير الاستثمار: المملكة تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الكندية في الذكاء الاصطناعي والتعدين والطيران مسؤول أمريكي: التصعيد مع إيران قد يستمر يومًا أو حتى شهر
استقبل معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم بالمقر الرئيس للنيابة العامة، عددًا من المواطنين والمقيمين من المستفيدين.
واستمع معاليه إلى طلبات المستفيدين وقضاياهم، واطلع على الاستدعاءات المقدمة، ووجّه النيابات المختصة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا وفقًا للأنظمة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص معالي النائب العام على تعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين، والاستماع إليهم، ويعكس ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بالمواطن والمقيم، وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات القضائية بكفاءة واقتدار.