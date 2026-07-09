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النائب العام يلتقي المستفيدين ويوجّه بسرعة دراسة الطلبات وإنجازها

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
النائب العام يلتقي المستفيدين ويوجّه بسرعة دراسة الطلبات وإنجازها
المواطن - فريق التحرير

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استقبل معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم بالمقر الرئيس للنيابة العامة، عددًا من المواطنين والمقيمين من المستفيدين.

واستمع معاليه إلى طلبات المستفيدين وقضاياهم، واطلع على الاستدعاءات المقدمة، ووجّه النيابات المختصة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا وفقًا للأنظمة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص معالي النائب العام على تعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين، والاستماع إليهم، ويعكس ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بالمواطن والمقيم، وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات القضائية بكفاءة واقتدار.

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