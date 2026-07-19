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النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران
المواطن - واس

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يحرص السكان بمنطقة نجران على زراعة النباتات العطرية والاهتمام بها في الحدائق المنزلية؛ لما لها من قيمة طبيعية وبيئية، تسهم في إضفاء لمسات جمالية وحيوية، تفوح منها الروائح الزكية التي تعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء، وتخفف التوتر والقلق وتهدئ الأعصاب وتحسّن من المظهر العام للحدائق.
وتمتاز منطقة نجران بمناخها الملائم وتربتها الخصبة، فصارت خيارًا مثاليًا لزراعة النباتات العطرية المتنوعة مثل (الريحان والنعناع) اللذين يعدّان من أكثر النباتات انتشارًا في الحدائق المنزلية، و(إكليل الجبل -الروزماري- والزعتر) ويتميزان بقدرتهما العالية على تحمّل الحرارة، والحبق والوزّاب والشذاب والياسمين والميرمية والشيح والبعيثران والصبّار، وغيرها من النباتات الأخرى التي تُشكّل تنوعًا بيئيًا، يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ويعزز ثقافة الزراعة المنزلية.
وتستخدم النباتات العطرية في كثيرٍ من المجالات منها الطهي لإعداد بعض الأطعمة، والمشروبات الساخنة، ودخولها كذلك في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والعطور، لاحتوائها على الزيوت العطرية.
ويحرص السكان على الاهتمام بالحدائق المنزلية، والعناية بالنباتات العطرية المتنوعة من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة، والتقليم، وتوفير التربة الجيدة، والتسميد، وإزالة الأعشاب الضارة، إيمانًا بأهمية هذه النباتات، ودورها في زيادة المسطحات الخضراء، وكثافة الغطاء النباتي المستدام، وتحسين جودة الحياة.

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