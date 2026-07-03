النصر يتعاقد مع آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين

أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين.

ورحب النادي بمدربه الجديد عبر حساباته الرسمية، مؤكدًا أن التعاقد يأتي في إطار استعداداته للموسم المقبل، ودعم مشروع الفريق الفني للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يبدأ بوستيكوجلو مهامه خلال الفترة المقبلة، حيث سيشرف على إعداد الفريق للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهير النصر لتحقيق المزيد من النجاحات تحت قيادته الفنية.