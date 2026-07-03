النصر يتعاقد مع آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين

حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بالعزيزية مونديال 2026: إحصاءات رسمية تكشف أبرز أرقام المنتخبات واللاعبين حتى دور الـ(32) تصادم شاحنتين بالمدينة المنورة دون إصابات نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد
أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين.
ورحب النادي بمدربه الجديد عبر حساباته الرسمية، مؤكدًا أن التعاقد يأتي في إطار استعداداته للموسم المقبل، ودعم مشروع الفريق الفني للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.
ومن المنتظر أن يبدأ بوستيكوجلو مهامه خلال الفترة المقبلة، حيث سيشرف على إعداد الفريق للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهير النصر لتحقيق المزيد من النجاحات تحت قيادته الفنية.