أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل وديسيسيا إلى الرياض
تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار بنسبة 1.2% إلى 88 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار بنسبة 1.8% إلى 82.09 دولارًا للبرميل، وعلى أساس شهري من المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20%.