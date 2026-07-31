النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات

‌تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت 1.03 دولار بنسبة 1.2% إلى 88 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 ​دولار بنسبة 1.8% إلى 82.09 دولارًا للبرميل، وعلى أساس شهري من ‌المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20%.