Icon

أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء  Icon رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث Icon النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض Icon وظائف شاغرة في الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل وديسيسيا إلى الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ صباحاً
النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

‌تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت 1.03 دولار بنسبة 1.2% إلى 88 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 ​دولار بنسبة 1.8% إلى 82.09 دولارًا للبرميل، وعلى أساس شهري من ‌المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
السوق

أسعار النفط تغلق عند أدنى مستوى في...

السوق