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الهند: مقتل شخص وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
الهند: مقتل شخص وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي
المواطن - فريق التحرير

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أسفر تدافع مفاجئ خلال مهرجان هندوسي شهير في ولاية أوديشا شرقي الهند، أمس الخميس، عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر، حسبما أفادت وكالة أنباء، “برس ترست أوف إنديا” الهندية.

وبحسب الوكالة، وقع الحادث عندما تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في بلدة بوري الساحلية لحضور مهرجان راث ياترا السنوي.

يشار إلى أن المهرجان يعتبر واحدًا من أقدم وأكبر المواكب الدينية في العالم.

ويتضمن المهرجان الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت إخراج تماثيل الآلهة الهندوسية من معبد جاجاناث وحملها عبر الشوارع في عربات مزينة بألوان زاهية.

وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث نقل الجرحى إلى المستشفيات بينما تناثرت الأحذية والحقائب وغيرها من المتعلقات في المنطقة في أعقاب الحادث.

وقالت شرطة أوديشا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات الأولية والأكسجين لـ 33 شخصًا قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وفي العام الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب أكثر من عشرة آخرين ونقلوا للمستشفيات إثر تدافع خلال نفس المهرجان.

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