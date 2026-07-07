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الهيئة السعودية للمقاولين تطلق “أسبوع مهارات الشباب في قطاع المقاولات”

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٤ مساءً
الهيئة السعودية للمقاولين تطلق “أسبوع مهارات الشباب في قطاع المقاولات”
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة “أسبوع مهارات الشباب في قطاع المقاولات”، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية المجانية، التي تُقام في أكاديمية الهيئة؛ بهدف تمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل في قطاع المقاولات.

وتتضمن المبادرة، التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يوافق (15) يوليو من كل عام، خمس ورش تدريبية تُقام خلال الفترة من (12) إلى (16) يوليو 2026م، تشمل: مقدمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية المهنية، ومدخل إلى أساسيات إدارة المشاريع، ومقدمة في عقود الفيديك، وأساسيات إعداد العروض الفنية والمالية، وأساسيات المحاسبة في شركات المقاولات.
ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل إلى الدخول عبر الرابط: https://muqawil.org/ar/training.

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