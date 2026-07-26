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ابتداءً من اليوم وحتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر المقبل

الهيئة العامة للعقار: بدء أعمال السجل العقاري بمنطقة مكة المكرمة

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٥ مساءً
الهيئة العامة للعقار: بدء أعمال السجل العقاري بمنطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (509) قطع عقارية في (7) أحياء بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل الأحياء التالية: (جزء من حي طيبة، وجزء من حي أحد، وجزء من حي المقام، وجزء من حي الصفا)، وفيما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة جدة :(جزء من حي الروضة، وجزء من حي الصناعية) مبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت” هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

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