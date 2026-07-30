الهيئة الملكية بينبع تطلق برامج صيفية متنوعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس

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أطلقت الهيئة الملكية بينبع باقة من البرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة ضمن فعاليات “صيف ينبع الصناعية 2026″، التي تُقام خلال الفترة من 1 حتى 6 أغسطس، وذلك في إطار جهودها لتقديم برامج ترفيهية وتعليمية ورياضية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز جودة الحياة.
وتتضمن البرامج عددًا من الأنشطة المخصصة للأطفال والناشئين، من أبرزها معسكر الأبطال الصيفي للناشئين، وبرنامج “المخترعون والمبدعون الصغار”، وبرنامج “رواد المستقبل”، التي تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية، وصقل المواهب، وتعزيز روح الابتكار لدى المشاركين.
وتشمل الفعاليات برامج رياضية متنوعة للرجال والسيدات، إلى جانب الألعاب المائية البحرية، بما يوفر خيارات رياضية وترفيهية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.