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الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا”

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٤ مساءً
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا”
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن إطلاق موسم “خيرات العُلا” الزراعي 2026-2027، ضمن جهودها لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي في العُلا، ورفع كفاءة الإنتاج، وتمكين المزارعين، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في المحافظة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية العُلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.
ويأتي الموسم امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير منظومة زراعية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة الرقمية، وتحسين سلاسل القيمة، وتعزيز حضور المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق. وتشمل هذه الجهود مسح وتسجيل أكثر من 4.2 ملايين نخلة، وإدراج أكثر من 1.5 مليون نخلة ضمن نظام التتبع الذكي عبر رمز الاستجابة السريعة، بما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج ورفع جاهزية المنتجات للتسويق والتصدير.
وتمتد المساحات المزروعة في العُلا إلى أكثر من 20.5 ألف هكتار، وتشمل منظومة إنتاجية تسهم سنويًا في إنتاج ما يقارب 130 ألف طن من التمور، ونحو 14 ألف طن من الحمضيات من خلال أكثر من 400 ألف شجرة حمضيات. وتدعم هذه المؤشرات مستهدفات الهيئة لعام 2035م، الهادفة إلى رفع الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي إلى 1.8 مليار ريال سعودي، وزيادة مبيعات التمور إلى 1.507 مليار ريال، منها 1.226 مليار ريال للصادرات.
وتواصل الهيئة تقديم خدماتها الإرشادية والفنية والبيطرية لأكثر من 7,100 مزارع في المحافظة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء القدرات البشرية، وزيادة عدد المزارع الحاصلة على “علامة التمور السعودية”، بما يعزز جودة المنتج المحلي وتنافسيته.
وفي جانب الاستدامة، تواصل الهيئة تنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري وإدارة الموارد الطبيعية، من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج أكثر من 334 ألف متر مكعب من السماد الزراعي “الكومبوست” المستخرج من المواد العضوية، إضافة إلى مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها لخفض استهلاك المياه بنسبة 47% بحلول عام 2035م. وتشمل الجهود اكتمال التصاميم الخاصة بأنظمة الري الحديثة ووسائل القياس لتغطية أكثر من 4,000 هكتار في عدد من المواقع الزراعية، من بينها فضلا، والحجر، والمنشية، ودادان.
ويسهم موسم “خيرات العُلا” في إثراء تجربة الزوار، من خلال برنامج زراعي موسمي يربط المنتجات المحلية بتجربة العُلا كونها وجهة مستدامة، ويتيح للزوار التعرّف على تنوع محاصيل الواحة ومواسم إنتاجها ضمن سياق ثقافي واقتصادي يعكس هوية المحافظة.
وتوفر هذه المواسم منصات تسويقية وتجارية تجمع المزارعين، والأسر المنتجة، ورواد الأعمال، والمشاريع المحلية بالزوار والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات الزراعية المحلية، وفتح فرص اقتصادية أوسع أمام أهالي العُلا، وربط الإنتاج الزراعي بتجربة العُلا بصفتها وجهة مستدامة ذات قيمة اقتصادية وثقافية متنامية.

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