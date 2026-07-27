الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن الانتهاء من إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمال شرق مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 456 كيلومترًا مربعًا، وبموقع يرتبط بمطار الملك خالد الدولي ووادي السلي وطريقي الدمام والجنادرية. ويضع المخطط تصورًا عامًا لاستخدامات الأراضي في المنطقة، ويرتكز على عدد من المبادئ الرئيسة، من أبرزها بناء نموذج حضري طويل الأمد يتيح التوسع المرحلي، وتصميم مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والخدمات اليومية، إلى جانب التوزيع المتوازن بين المناطق السكنية والاقتصادية والترفيهية والطبيعية.

ويأتي إعداد المخطط ضمن مسار التخطيط طويل المدى لتوسع مدينة الرياض، التي تواصل نموها العمراني والسكاني والاقتصادي باعتبارها عاصمة تشهد تحولات متسارعة. ويسهم المخطط في تنظيم أحد اتجاهات نمو المدينة مستقبلًا، بما يواكب احتياجاتها الحالية والمستقبلية، مع التركيز على رفع جودة الحياة، وتعزيز المساحات الخضراء والحفاظ على الأودية الطبيعية ضمن تخطيط متوازن ومترابط.

ورفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – على ما تحظى به مدينة الرياض من دعم ورعاية كريمة.

وأوضح معاليه أن المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمال شرق مدينة الرياض يمثل خطوة تخطيطية مهمة ضمن مسار تطوير العاصمة، ويعكس عمل الهيئة على استشراف احتياجات المدينة، وتنظيم توسعها، وإعداد مخططات طويلة المدى تواكب نمو الرياض.

وأكدت الهيئة أن المخطط العام لشمال شرق الرياض يمثل مرحلة تخطيطية أولية، وليس إعلانًا عن مشروع تنفيذي جديد، حيث ستتبعه مراحل تخطيطية لاحقة وإعداد مخططات تفصيلية للمناطق المختلفة من قبل الجهات ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن أي مستجدات لاحقة عبر القنوات الرسمية للهيئة والجهات المختصة.