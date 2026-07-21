الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو 2026م بمبلغ 5.349 مليارات ريال سعودي

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.349 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وثلاثمئة وتسعة وأربعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 3.830 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثمانمئة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 515 مليون ريال سعودي (خمسمئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2033م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 204 ملايين ريال سعودي (مئتين وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 300 مليون ريال سعودي (ثلاثمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي وبلغت الشريحة الخامسة 500 مليون ريال سعودي (خمسمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.