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الوقاية من 45% من حالات الخرف ممكنة عبر اعتماد أنماط حياة صحية

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
الوقاية من 45% من حالات الخرف ممكنة عبر اعتماد أنماط حياة صحية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم، إرشادات جديدة للحد من مخاطر التراجع الإدراكيّ والخرف، مؤكدة أنّ ما يصل إلى 45% من الحالات يمكن الوقاية منها أو تأخيرها عبر تعديل عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة والأمراض المزمنة.
ودعت المنظمة إلى زيادة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وتقليل التعرض لتلوث الهواء، إلى جانب السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، والمشاركة في الأنشطة الذهنية والاجتماعية.
ويعيش أكثر من 57 مليون شخص مع الخرف عالميًا، مع تسجيل نحو 10 ملايين حالة جديدة سنويًا، فيما تبلغ التكلفة الاقتصادية للمرض نحو 1.3 تريليون دولار سنويًا.

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