الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من الضربات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، بدء موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أنها الليلة الخامسة على التوالي من العمليات التي تستهدف، بحسب واشنطن، إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وقالت سنتكوم، في منشور عبر منصة “إكس”، إن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة الثانية بعد ظهر الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات، مضيفة أن العمليات تهدف إلى “مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية”.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من تقارير إيرانية أفادت بتعرض مواقع في محيط جزيرة قشم ومدينة بندر عباس لضربات أمريكية، في أحدث تصعيد بين الجانبين.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، استهدفت الضربات مواقع قرب جزيرة قشم عند مدخل مضيق هرمز، فيما تحدثت وكالة فارس عن سقوط صواريخ أمريكية في محيط بندر عباس، دون إعلان حصيلة رسمية للخسائر أو حجم الأضرار.