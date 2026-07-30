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الولايات المتحدة تعلن تحويل 24 سفينة ضمن حصار إيران

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠١ صباحاً
الولايات المتحدة تعلن تحويل 24 سفينة ضمن حصار إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الخميس، توسيع عملياتها البحرية في الشرق الأوسط، مؤكدة تحويل مسار 24 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين، في إطار ما وصفتها بجهود ضمان الامتثال الكامل للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

وقالت القيادة المركزية، في منشور عبر منصة “إكس”، إن طائرة استطلاع بحرية من طراز P-8 Poseidon نفذت دورية فوق مياه المنطقة، وتزودت بالوقود جواً من طائرة KC-135 Stratotanker التابعة للقوات الجوية الأميركية، ضمن عمليات المراقبة المستمرة للممرات البحرية.

وأضافت أن طائرات P-8 Poseidon تعد من أبرز منصات الاستطلاع والاستشعار البحري، وتشارك مع أصول عسكرية أخرى في مراقبة حركة الملاحة في المنطقة خلال تنفيذ إجراءات الحصار الأميركية على إيران.

وبحسب القيادة المركزية، فقد ارتفع عدد السفن التجارية التي جرى تحويل مسارها حتى 30 يوليو إلى 24 سفينة، مقارنة بإحصاءات سابقة، فيما تم تعطيل سفينتين وصعود قوات أميركية إلى سفينتين أخريين لإجراء عمليات تفتيش والتأكد من الامتثال للإجراءات المعلنة.

ولم تقدم القيادة المركزية تفاصيل بشأن جنسيات السفن أو طبيعة حمولاتها أو المواقع التي جرت فيها عمليات التحويل والتفتيش، كما لم تعلن عن أي احتجاز دائم للسفن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ كثفت الولايات المتحدة انتشارها البحري والجوي في المنطقة، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف منع وصول المواد التي قد تدعم الأنشطة الإيرانية، وضمان أمن الملاحة في الممرات البحرية.

 

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