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الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة الأمريكية تمديد تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين المتمتعين بوضع الحماية المؤقتة من هايتي وست دول أخرى، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء صلاحيتها القانونية.
وأوضحت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان لها، أن تصاريح العمل الخاصة بمواطني هايتي الحاصلين على الحماية المؤقتة كانت ستنتهي في 24 يوليو الجاري.
وفي السياق ذاته، كانت تصاريح مواطني الدول الست الأخرى- وهي: إثيوبيا، سوريا، الصومال، اليمن، جنوب السودان، وميانمار- ستنتهي في غضون أسبوع واحد فقط.
وجاءت هذا الخطوة الاستباقية من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتمديد التصاريح إلى وقت لاحق استجابةً لمطالبات واسعة من النقابات العمالية.
وحذرت النقابات مرارًا من أن عدم تمديد هذه التصاريح قد يتسبب في “فوضى عارمة داخل بيئات العمل”، فضلًا عن إحداث شلل وتعطيل في قطاعات اقتصادية رئيسية تعتمد على هذه الكفاءات العمالية.
يُذكر أن وضع الحماية المؤقتة هو برنامج قانوني يسمح للأفراد الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة بالبقاء والعمل بشكل مشروع، في حال تبين أن بلدانهم الأصلية تمر بظروف استثنائية تحول دون عودتهم بأمان، مثل النزاعات المسلحة، الحروب، أو الكوارث الطبيعية.

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