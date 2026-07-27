اليابان تدين إرسال كوريا الشمالية قوات لروسيا

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن اليابان “تدين بشدة” التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.

واستشهد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بالأخص بإرسال قوات وإمدادات أسلحة وذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

وأضاف أن مثل هذا التطور سوف يفاقم الوضع في أوكرانيا كما سيؤثر سلبا على الأمن حول اليابان، معربا عن قلقه الشديد بشأن الوضع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأول السبت، إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إرسال 30 ألف جندي إضافي، مؤكدا أن بيونج يانج تستعد لتزويد موسكو بقاذفات صواريخ باليستية .

وأضاف كيهارا أن اليابان تجمع المعلومات ذات الصلة وتحللها وسوف تدعو إلى التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.