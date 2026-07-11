اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام

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نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”، اليوم، في تنفيذ أول رحلة تجريبية لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام، بعد إقلاعه وتحليقه ثم هبوطه بسلام في مركز اختبار نوشيرو شمال شرق اليابان.
ويأتي الاختبار ضمن جهود اليابان لتطوير صواريخ منخفضة التكلفة قابلة لإعادة الاستخدام، بما يعزز قدرتها على المنافسة في سوق الإطلاق الفضائي، ويمهد مستقبلًا لاستبدال صواريخ “إتش 3” الحالية التي تُستخدم لمرة واحدة.