الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عامًا

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اقترب الين نحو أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود اليوم، مما أبقى المتعاملين في حالة حذر إزاء احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، في حين استقر الدولار بعد الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة.
وارتفع الين 0.2% إلى 161.75 مقابل الدولار، معوضًا جزءًا من خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة، لكنه ظل قريبًا من المستوى المتدني البالغ 162.84 الذي سجله الأسبوع الماضي.
وانخفضت العملة اليابانية مقابل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 2007 عند 217.20، قبل أن تعوّض بعض خسائرها. وسجّل اليورو في أحدث التعاملات 184.99 للين، بعدما ارتفع 0.5% في الجلسة السابقة.