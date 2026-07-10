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الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً
المواطن - فريق التحرير

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واصل الين الياباني تداوله بالقرب من أدنى مستوياته في 40 عاماً خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة مع استمرار الضغوط عليها.

وجاءت تحركات أسواق العملات وسط حالة من الحذر بسبب تجدد التوترات في منطقة الخليج، بعدما عاد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ليلقي بظلاله على توقعات أسواق الطاقة والتضخم العالمي، رغم أن أسعار النفط تراجعت وواصلت أسواق الأسهم أداءها الإيجابي خلال الساعات الماضية.

وقال تيري ويزمان، محلل استراتيجيات العملات والأسواق العالمية في مجموعة ماكواري، إن شبح الحرب لا يزال يهيمن على معنويات المستثمرين، مشيراً إلى أن الأسواق تراقب ما إذا كانت إيران ستتجه إلى تصعيد عسكري أوسع من أجل تعزيز موقفها بشأن السيطرة على مضيق هرمز.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع دون تغيرات كبيرة، بعدما حدّ تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية من المكاسب التي حققها في وقت سابق بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

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