انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للممارسين في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم، وذلك بتاريخ 6/01/1448هـ الموافق 01/07/2026م، وفقًا لما نص عليه البند (ثالثًا) من القرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 28/01/1445هـ.

وأكدت الهيئة أن ممارسة أعمال التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد انتهاء المهلة النظامية المحددة أصبحت مقتصرة على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم.

وأوضحت “تقييم” أن المرحلة الانتقالية أسهمت في تمكين الممارسين من استيفاء المتطلبات النظامية وممارسة أعمال التقييم خلال فترة السماح، واستكمال متطلبات الترخيص، بما يدعم تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال المهني.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالمتطلبات النظامية لممارسة المهنة، مؤكدة أن ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم تُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف، مؤكدةً أن انتهاء المرحلة الانتقالية تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز موثوقية مخرجات التقييم، ورفع جودة الممارسة المهنية، وتنظيم قطاع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما يواكب أفضل الممارسات المهنية.

وتود الهيئة الإشارة إلى أن قائمة الممارسين والمنشآت المرخص لها في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن الرجوع إليها للتحقق من سريان الترخيص والاستعانة بخدمات مقدمي الخدمة.