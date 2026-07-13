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انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب ‌بأكثر من 1% في بداية التعاملات الآسيوية اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4072.78 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.8% لتصل إلى 4081.70 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 58.89 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1610.22 دولارات، كما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% ليبلغ 1260.15 دولارًا.

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