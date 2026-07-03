انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تسجيل أسعار الغذاء العالمية تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو، مدفوعة بانخفاض أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، رغم استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الزيوت النباتية واللحوم.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري الصادر الجمعة، أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.3 نقطة خلال يونيو، مقابل 130.8 نقطة في مايو، فيما ظل المؤشر أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم هذا الارتفاع على أساس سنوي، لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.7% من المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2022، عندما قفزت أسعار الغذاء العالمية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والأسواق الدولية.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الحبوب سجل أكبر وتيرة انخفاض بين المكونات الرئيسية، متراجعاً بنسبة 3.5% مقارنة بمايو، مع تعرض أسعار القمح لضغوط نتيجة تسارع عمليات الحصاد وتوقعات بوفرة المعروض، فيما تراجعت أسعار الذرة بدعم من توقعات إنتاج قوية وانخفاض أسعار النفط، وهو ما ساهم في تهدئة الضغوط على أسواق الغذاء العالمية.