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انطلاق طواف الباحة للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 130 دراجًا

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ مساءً
انطلاق طواف الباحة للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 130 دراجًا
المواطن - فريق التحرير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت اليوم فعاليات طواف الباحة للدراجات الهوائية، بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، وبمشاركة أكثر من (130) دراجًا.
ويُقام الطواف على مسافة إجمالية تتجاوز (370) كيلومترًا، موزعة على خمس مراحل تشمل رغدان، وبلجرشي، والمندق، والمخواة، والعقيق، ضمن برامج صيف الباحة 2026.


ويتضمن برنامج الطواف جولات سياحية للدراجين في عدد من محافظات المنطقة ومواقعها السياحية والتاريخية، بما يتيح لهم التعرف على المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها منطقة الباحة، والاستمتاع بأجوائها المعتدلة وتضاريسها المتنوعة.
ويهدف الطواف إلى تعزيز السياحة الرياضية، وإبراز ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية ومسارات جبلية ملائمة لرياضة الدراجات الهوائية، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

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