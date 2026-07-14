انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”

ينطلق “موسم العُلا للفواكه الصيفية” ضمن مواسم “خيرات العُلا” خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو 2026م في سوق المنشية للمزارعين، بهدف إبراز تنوع المنتجات الزراعية في العُلا، وتمكين المزارعين والأسر المنتجة، وتعزيز الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمحاصيل الموسمية.

ويشهد الموسم عرض إنتاج مزارع العُلا من الفواكه الصيفية، حيث يقدم المزارعون محاصيل متنوعة تشمل التين والعنب والمانجو والرمان، فيما يتجاوز حجم الإنتاج السنوي للفواكه الصيفية في المحافظة 4,900 طن، مما يعكس جودة المحاصيل والخبرات الزراعية المتوارثة التي يتميز بها مزارعو العُلا.

وتضم العُلا أكثر من 7 آلاف مزرعة، ويعمل فيها أكثر من 5 آلاف مزارع يسهمون في استدامة الإنتاج الزراعي ونقل المعرفة والخبرات عبر الأجيال، إلى جانب أكثر من 216 ألف شجرة من أشجار الفواكه الصيفية، التي تشكل ركيزةً في تنوع الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

ويُتيح سوق المنشية للمزارعين منصةً مباشرة للتواصل مع أهالي العُلا وزوارها، بما يسهم في تعزيز تسويق المنتجات المحلية، ورفع القيمة الاقتصادية للمحاصيل الموسمية، ودعم استدامة المزارع والأسر المنتجة.

ويعرّف الموسم الزوار بتنوع المحاصيل الزراعية التي تحتضنها واحة العُلا، وما تمثله من امتدادٍ لتراثها الزراعي وهويتها الثقافية، إلى جانب إتاحة تجربةٍ تعكس ارتباط الزراعة بالمكان والإنسان في العُلا.

ويأتي الموسم ضمن مواسم “خيرات العُلا”، التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في إطار برامجها الهادفة إلى تمكين المزارعين، وتحفيز الإنتاج الزراعي، وتعزيز القيمة الاقتصادية للمحاصيل المحلية، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي في المحافظة.