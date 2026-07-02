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شوهد عدد من سكان العاصمة وهم يتجهون إلى الملاجئ

انفجارات وحرائق في كييف إثر هجوم روسي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
انفجارات وحرائق في كييف إثر هجوم روسي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية
المواطن - فريق التحرير

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شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الخميس، هجوماً جوياً روسياً بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، تصدت له وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، فيما أسفر سقوط حطام المقذوفات عن اندلاع حرائق في عدد من المواقع داخل المدينة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشينكو، إن حطام المسيّرات والصواريخ سقط في منطقة شيفتشينكيفسكي وسط كييف، إضافة إلى إحدى الضواحي الواقعة شمال شرقي العاصمة، مشيراً إلى اندلاع حريق على سطح أحد المباني المطلة على شارع رئيسي، في وقت سُمعت فيه انفجارات متتالية في الجهة الغربية من المدينة.

حريق كبير في وسط كييف

وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس باندلاع حريق كبير في وسط كييف عقب انفجار تزامن مع إطلاق صافرات الإنذار، حيث شوهدت سحب كثيفة من الدخان وألسنة اللهب، بينما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث. وبعد نحو 50 دقيقة، وقع انفجار ثانٍ بالقرب من الموقع نفسه، ما أدى إلى تطاير الحطام في المنطقة.

وفي ظل استمرار الهجوم، شوهد عدد من سكان العاصمة وهم يتجهون إلى الملاجئ حاملين مستلزمات المبيت، فيما أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، اندلاع حريق على سطح مبنى غير سكني مكوّن من ثلاثة طوابق في منطقة شيفتشينكيفسكي، قبل أن يعلن لاحقاً عن حريق آخر طال سطح أحد الفنادق في المنطقة نفسها، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ حتى انتهاء الهجوم.

وتتعرض كييف لغارات جوية متكررة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات بين الجانبين.

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