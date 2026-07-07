انفجاران في دمشق يسفران عن إصابة 18 شخصًا

أسفر انفجاران وقعا اليوم في وسط العاصمة السورية دمشق عن إصابة 18 شخصًا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وذلك إثر انفجار عبوتين ناسفتين أثناء استعداد الوحدات المختصة لتفكيكهما، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت الوكالة أن الانفجارين وقعا قرب وزارة السياحة، خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أن الحادث لم يؤثر على برنامج زيارته الرسمية، فيما أفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون بخير ويواصل لقاءاته المقررة.