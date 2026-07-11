انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام

انقطع التيار الكهربائي في كوبا مجددًا للمرة الثانية خلال أربعة أيام فقط.

وأوضحت وزارة الطاقة الكوبية أنها فعّلت بروتوكولات الطوارئ لاستعادة إمدادات الطاقة.

يذكر أن الكهرباء قد انقطعت في جميع أنحاء كوبا يوم الاثنين الماضي مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد.