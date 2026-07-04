انقطاع الكهرباء عن المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا

قالت السلطات الإقليمية التابعة لموسكو إن انقطاع الكهرباء طال المناطق الواقعة بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا خلال الأيام الماضية.

وقال فلاديمير سالدو رئيس الإدارة الروسية المحتلة لمنطقة خيرسون، عبر تطبيق تلجرام “انقطعت الكهرباء بشكل جزئي أو كلي عن كل مقاطعات خيرسون”. وتعمل شركات الطاقة وأجهزة الطوارئ على إعادة الكهرباء للمنازل في أسر وقت ممكن.

وكتب يفجيني باليتسكي، حاكم منطقة زابوريجيا الذي عينته موسكو، عن إغلاقات طارئة وأضرار لحقت ليلا بمنشآت الطاقة عقب قصف أوكراني لشبكة الكهرباء.

تصد أوكرانيا حربا روسية منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي مقابلة مع مراسل التلفزيون الحكومي المقرب من الكرملين بافيل زاروبين، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود مشاكل مساء أمس الأحد.

وقال بوتين إنه من الواضح أن القصف الذي استهدف البنية التحتية الحيوية بشكل عام والبنية التحتية للطاقة بشكل خاص تسبب في مشاكل. وأضاف أن هناك نسبة انقطاع كهرباء ولكن ليست خطيرة.

وسعت أوكرانيا هجماتها بشكل كبير في الشهور الأخيرة حيث استهدفت صناعة النفط الروسية. وهذا أدى إلى مشاكل في إمدادات الوقود في البداية في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014، ولكن الآن عبر جزء كبير من المناطق الروسية أيضا.