انقطاع شامل للكهرباء في كوبا

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شهدت كوبا اليوم انقطاعًا شاملًا للكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري، في ظل أزمة طاقة متفاقمة تعانيها الجزيرة نتيجة نقص الوقود وتقادم شبكة الكهرباء.
وأعلنت شركة الكهرباء الحكومية حدوث انقطاع كامل في نظام توليد الكهرباء الوطني، مشيرةً إلى أن أسباب الانقطاع لا تزال قيد التحقيق.
وتشهد كوبا منذ أشهر انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وسط محدودية إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، والضغوط المتزايدة على قطاع الكهرباء والخدمات الأساسية.