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انهيارات أرضية في الصين تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٠ مساءً
انهيارات أرضية في الصين تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين
المواطن - واس

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لقي (8) أشخاص على الأقل مصرعهم، وفُقد (34) آخرون إثر انهيار أرضي وقع اليوم في مقاطعة بنغشوي جنوب شرق الصين.
وأفادت قناة “سي سي تي في” الصينية أن أكثر من (800) عنصر إنقاذ شاركوا في عمليات البحث، فيما تم العثور على (18) شخصًا كانوا محاصرين، بينهم ثمانية لقوا حتفهم.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية كميات كبيرة من الصخور والأتربة غطت منطقة سكنية وتجارية عند سفح جبل.
ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى إجراء عمليات بحث شاملة وتحديد أسباب الحادث، فيما خصصت الحكومة الصينية (50) مليون يوان لدعم جهود الإنقاذ ومساعدة المتضررين.
ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من انهيار أرضي آخر في مقاطعة غانسو شمال غرب الصين، أسفر عن مصرع (21) شخصًا.

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