بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه

الرقم: أ / 22

التاريخ: 26 / 1 / 1448هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 154 ) بتاريخ 5 / 6 / 1447هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعفى معالي الأستاذ / شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.