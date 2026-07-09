باحثون صينيون يطورون تكنولوجيا لإنتاج الفحم الحيوي من النفايات الزراعية

طور باحثون في معهد البيئة التابع لمركز خفي الوطني الشامل للعلوم بالصين، تكنولوجيا تتيح إنتاجًا فعالًا للفحم الحيوي عالي القيمة من النفايات الزراعية، وذلك عبر عملية تحفيز جافة تتم في خطوة واحدة.

وتمثل هذه التكنولوجيا، التي تأتي بعد أكثر من عقد من الأبحاث، خطوة نوعية نحو تحويل النفايات الزراعية إلى مورد قيم، يدعم الاستدامة البيئية والارتقاء الصناعي في آن واحد.

وأوضح قائد المشروع ونائب مدير المعهد شينغ شيان جيون، أن التكنولوجيا المطورة حديثًا تعالج عقبات رئيسية، بعدما عانت منها عمليات إنتاج الفحم الحيوي التقليدية، مثل انخفاض معدل الإنتاج ورداءة الجودة والاستهلاك العالي للطاقة والتلوث البيئي.

ولفت النظر إلى أن وحدة واحدة للتفحيم تحت ضغط عال يمكنها إنتاج أكثر من 50 ألف طن من الفحم الحيوي سنويًا، مؤكدًا أن مشروعًا لإنتاج وقود طيران صديق للبيئة من الفحم الحيوي يشهد حاليًا تقدمًا سريعًا في مدينة بوتشو بمقاطعة آنهوي، وأنه تم تطبيق التكنولوجيا في العديد من المدن حيث حققت فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة.

وفي غضون ذلك، طور فريق البحث مواد وظيفية قائمة على الفحم الحيوي لاستخدامها في مجالات تخزين الطاقة والامتزاز البيئي والتحفيز الكيميائي.

ويعد الفحم الحيوي مادة غنية بالكربون تنتج عن طريق تسخين الكتلة الحيوية في بيئة محدودة الأكسجين، ويتميز بتطبيقات متعددة ذات قيمة اقتصادية كبيرة، ويمكن استخدامه في المجال الزراعي، لزيادة غلة المحاصيل، بتعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية وتحسين بنيتها.