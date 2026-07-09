باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين

نجح فريق بحثي من جامعة كيوشو اليابانية في تطوير مادة مبتكرة ومستدامة لتغليف الأغذية مصنعة من قشور اليقطين، بهدف إطالة عمر المنتجات الطازجة والحد من التلف أثناء عمليات الشحن والتخزين، مما يسهم بشكل مباشر في خفض الاعتماد على البلاستيك التقليدي الضار بالبيئة.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي أن العلماء استغلوا قشور اليقطين، التي تمثل نحو 10% من إجمالي وزن الثمرة وعادة ما يتم التخلص منها كنفايات، وحولوها إلى جسيمات نانوية دقيقة عبر تقنيات متطورة تشمل الضغط والتبريد والتجفيف، ليتم دمجها لاحقًا مع الجيلاتين والسليلوز المعدل لإنتاج غشاء تغليف حيوي عالي الفعالية.

وأظهرت المادة الجديدة قدرة فائقة على كبح النمو البكتيري، وحجب الأشعة فوق البنفسجية، ومنع تسرب الرطوبة، حيث أثبتت الاختبارات التطبيقية التي أُجريت على ثمار الطماطم الكرزية تفوق هذا الغشاء على العبوات البلاستيكية في حماية الثمار من فقدان الوزن والحفاظ على نضارتها وقوامها الطبيعي لفترات أطول.

وأكد الفريق العلمي أن هذا الغشاء المطوّر آمن تمامًا وغير سام وصالح للاستخدام الغذائي، فضلًا عن سهولة إزالته، مما يمثل خطوة واعدة نحو إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتوظيفها في حلول بيئية مبتكرة، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه سلاسل الإمداد جراء تلف نسب كبيرة من الخضار والفواكه قبل وصولها للمستهلك، حيث يواصل الباحثون العمل حاليًا على تعزيز كفاءة الغشاء بإضافة مركبات طبيعية مضادة للفطريات مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج لتوسيع نطاق استخداماته التجارية مستقبلًا.