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باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران
المواطن - فريق التحرير

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أعربت باكستان عن قلقها البالغ بشأن تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة أن تجدد الصراع لا يخدم مصالح أي طرف.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان: “إن باكستان تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض السلام والاستقرار في المنطقة”.
وشددت الوزارة على أن الحوار والانخراط الدبلوماسي يظلان السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، مؤكدة أنه لا بديل عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى الأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ودعت باكستان جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، معتبرة أن المذكرة تمثل أساسًا دائمًا لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك على مستوى المنطقة وخارجها.
وأكدت وزارة الخارجية أن باكستان ستواصل استعدادها للقيام بدورها في دعم جهود السلام وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

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